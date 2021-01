Biontech peilt Produktion von zwei Milliarden Impfdosen an

(Ausführliche Fassung) - Das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer wollen in diesem Jahr unter bestimmten Voraussetzungen zwei Milliarden Dosen ihres Corona-Impfstoffs herstellen. Das geht aus am Montag bekannt gewordenen Unterlagen von Biontech an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Bislang hatten die Firmen 1,3 Milliarden Dosen angepeilt. Bedingung für die höhere Produktion seien Verbesserungen und Vergrösserungen an den bisherigen Standorten sowie weitere Lieferanten und Vertragspartner für die Herstellung.