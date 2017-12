BKB mit Wechsel in Geschäftsleitung - Neuer Leiter Vertrieb Privatkunden ernannt

Als Grund für den Rücktritt des 56-jährigen Galliker nennt die BKB in der Mitteilung persönliche Gründe. Nach 12 Jahren bei der BKB und 30 Jahren im Bankgeschäft bevorzuge er für seine nächste Tätigkeitsphase eine berufliche Veränderung ausserhalb der Bankenbranche, schreibt die BKB.

Gallikers Nachfolger Ruesch wird seine neue Funktion per 1. April 2018 übernehmen. Der 50-jährige Ruesch ist gemäss der Mitteilung seit über 25 Jahren bei der UBS tätig, seit 2011 im Wealth Management habe er bei der Grossbank das Segment Affluent (vermögende Privatkunden) in der Region Basel neu konzipiert. Zusätzlich habe er die Weiterentwicklung des Segmentes Affluent in der UBS Switzerland und im UBS Wealth Management Asia und Europe begleitet und in diversen digitalen Projekten mitgearbeitet.

tp/rw

(AWP)