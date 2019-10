Die Basler Bank Cler erhält einen neuen Vertriebschef. Samuel Meyer werde seinen neuen Posten am 4. November 2019 antreten. Zugleich trete er in die Geschäftsleitung der Universalbank ein. Meyer habe bei der UBS verschiedene Funktionen ausgeübt, bevor er im vergangenen Jahr zur Basler Kantonalbank (BKB) gestossen sei, teilte die Bank am Donnerstag mit.