Der Energieversorger BKW bekommt einen neuen Leiter der Produktion. Philipp Hänggi wird den Posten per Anfang 2020 übernehmen und zudem als Mitglied der Konzernleitung gewählt. Er folgt auf Hermann Ineichen, der per Jahresende zurücktritt, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.