BKW gründet Gebäudetechnik-Gesellschaft im Raum Aargau Solothurn

Die neue Gebäudetechnik-Gesellschaft werde unter der regional verankerten Marke AEK auftreten und ihren Sitz in Solothurn haben, teilte die BKW am Montag mit. Sie werde direkt dem Bereich BKW Building Solutions angegliedert.

Die BKW sieht in der Region Aargau Solothurn mit Lösungen in Themenfeldern wie Elektro, Sanitär, Heizung, Klima oder Solar gute Wachstumschancen. Der Wirtschafts- und Lebensraum gehöre zu den am stärksten wachsenden Regionen in der Schweiz, sagte Mathias Prüssig, Chef des Bereichs Building Solutions, in der Mitteilung. Er rechnet in den nächsten Jahren mit rund 200 neuen Arbeitsplätzen.

mk/uh

(AWP)