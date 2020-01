BKW rechnet 2019 mit deutlich höherem Gewinn

Neu erwartet die BKW, dass das operative Betriebsergebnis des Geschäftsjahres 2019 über dem ausgewiesenen EBIT von 2018 liegen wird. Seinerzeit hatte die BKW einen Überschuss von 417 Millionen Franken ausgewiesen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Zuletzt hatte die BKW einen Wert in der Bandbreite von 350 bis 370 Millionen Franken in Aussicht gestellt.

Diese Prognose werde nun übertroffen, weil das Handelsgeschäft insbesondere gegen Jahresende ausserordentlich gewesen sei, hiess es weiter. Auch beim Jahresgewinn rechne die BKW mit einem "markant" höheren Ergebnis.

Das Unternehmen wird den Jahresabschluss am 18. März 2020 vorlegen.

ra/ys

(AWP)