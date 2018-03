BKW-Tochter DfN übernimmt deutsches Strahlenschutzunternehmen TSS

Der Energiekonzern BKW kauft mit Blick auf die geplante Stilllegung der Kernkraftwerks Mühleberg im Bereich Strahlenschutz weiter zu. Die im September 2017 akquirierte deutsche Tochter Dienstleistungen für Nukleartechnik (DfN) übernimmt das ebenfalls in Deutschland domizilierte Unternehmen Technischer Strahlenschutz (TSS). Damit baue die BKW ihre Kompetenzen in diesem Gebiet aus, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Finanzielle Details zum Zukauf werden keine gemacht.