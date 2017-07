Der Energiekonzern BKW weitet die Präsenz in der Westschweiz aus und übernimmt das Elektroinstallationsunternehmen Electricité G. Bugnard SA. Dieses ist in der Beratung, Planung, Installation und Wartung von Elektroanlagen, Haushaltgeräten, Telematik und Fotovoltaikanlagen tätig und beschäftigt 42 Mitarbeitende. Bugnard bleibt als unabhängiges Unternehmen unter der Leitung von Bertrand und David Bugnard bestehen, wie BKW am Dienstag mitteilt.