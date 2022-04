BKW übernimmt Stromnetz-Dienstleister in Deutschland

Das Unternehmen schliesst sich unter dem neuen Namen BKW Anlagentechnik GmbH dem Netzwerk von BKW Infra Services an, dem Bereich für Energieinfrastruktur, wie die Berner Gruppe am Mittwoch mitteilte. Der heutige Geschäftsführer Thomas Dax bleibe im Unternehmen. Zweiter Geschäftsführer werde Heiko Richter, der bei der BKW den Bereich Hochspannungs-Anlagetechnik in Deutschland und Österreich verantwortet.

Der Fokus der Cteam Anlagentechnik GmbH liegt den Angaben zufolge auf dem Bau von Schaltanlagen. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat 90 Mitarbeiter.

ys/uh

(AWP)