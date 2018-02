Das Energieunternehmen BKW stärkt das Geschäft mit Gebäudetechnik weiter. Mit der Übernahme der auf die Bereiche Heizung, Sanitär und unterirdische Leitungen spezialisierten Michel Rime SA baut BKW die Aktivitäten in der Westschweiz aus. Michel Rime mit Sitz in Echallens wird in den Bereich Gebäudetechnik eingegliedert, wie BKW am Montag mitteilt.