Aerovent Crissier mit Sitz in Crissier und Aerovent Service mit Sitz in Villars-Ste-Croix sind laut Mitteilung vom Montag mit ihren zusammen rund 40 Mitarbeitenden in den Bereichen Lüftung und Klima sowie Service für Haustechnik tätig. José del Castillo und Pascal Baudois, Inhaber sowie Co-Geschäftsleiter der beiden Firmen, bleiben an Bord, wie es heisst.

ys/uh

(AWP)