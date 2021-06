Blackstone erwägt Börsengang der Tochtergesellschaft in den USA

Blackstone sei bereits in Gesprächen mit einer Reihe von grossen Private-Equity-Firmen und Investmentbanken, teilte das im Bereich Batteriemetalle aktive Unternehmen am Montag mit. Ein Gang an eine US-Börse könnte über eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) oder sogar einen Börsengang erfolgen.

Blackstone verfüge bereits über erprobte Technologien und sei jetzt bereit, in die Produktion zu gehen, um diese Batterien auf den Markt zu bringen, heisst es weiter. In den vergangenen 18 Monaten hat sich Blackstone Technology, die Batterie-Beteiligung, "extrem gut entwickelt und eine Reihe von wichtigen Meilensteinen erreicht", schreibt die Firma weiter. Dazu gehörten die Eröffnung einer Batteriefabrik in Sachsen sowie die Entwicklung und Erprobung einer neuen, hochmodernen Batterietechnologie von Festkörperbatterien.

pre/kw

(AWP)