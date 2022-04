Blackstone Resources darf Jahresbericht 2021 bis Ende Juli einreichen

Die im Bereich Batteriemetalle tätige Blackstone Resources darf bis Ende Juli mit der Einreichung des Jahresberichts 2021 bei der Börsenaufsicht der SIX zuwarten. Die SIX hat einen entsprechenden Antrag des Unternehmens auf Verlängerung der Einreichefrist gewährt, wie Blackstone am Montagabend mitteilte.