Blackstone übernimmt Teile der US-Logistikimmobilien des Investmentmanagers GLP

Der US-Investmentgesellschaft Blackstone ist einer der grössten Immobilien-Deals weltweit gelungen. Blackstone übernimmt für 18,7 Milliarden US-Dollar (16,7 Mrd Euro) Anteile der US-Logistikimmobilien des Investmentmanagers GLP aus Singapur, wie das Unternehmen am späten Sonntagabend in New York (Ortszeit) mitteilte. Mit der Akquisition verdoppelt Blackstone seinen US-Bestand beinahe.