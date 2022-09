Das BLKB-Fintech-Unternehmen Radicant hat Rouven Leuener zum Produktchef ernannt. Leuener kam vom Internetvergleichsdienst Comparis und hat sein Amt am 1. September angetreten, wie Radicant am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gab. Er bringe eine umfangreiche Erfahrung für die Entwicklung digitaler Produkte mit, hiess es weiter.