BLKB passt Organisation an - Neue Mitglieder der Geschäftsleitung

(Ergänzt um weitere Details im vierten, fünften und letzten Abschnitt) - Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) passt ihre Organisation an. Das Staatsinstitut schafft einen neuen Geschäftsbereich "Strategie & Marktleistungen". Dieser wird von Manuel Kunzelmann geleitet, der per Anfang Juli Mitglied der Geschäftsleitung wird. Ebenfalls auf diesen Zeitpunkt rückt Beat Röthlisberger in die Geschäftsleitung, der zur Zeit interimistisch den Geschäftsbereich "Firmen & Kredite" verantwortet.