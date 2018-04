Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) erhält einen neuen Bankratspräsidenten. Der Baselbieter Regierungsrat wählte Thomas Schneider als Nachfolger von Elisabeth Schirmer-Mosset, die bekanntlich per Ende Juni zurücktritt. Schneider werde sein Amt am 1. August antreten, teilte die Bank am Dienstag mit. Im Juli werde Anton Lauber den Bankrat interimistisch präsidieren.