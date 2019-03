Iqbal Khan, CEO der Division IWM, habe Mitarbeitern an einem internen Unternehmensevent in der vergangenen Woche gesagt, er strebe eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr an. Der Betrag von 2 Milliarden Franken würde die Schätzungen von Analysten übertreffen, schreibt Bloomberg.

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft einen Vorsteuergewinn von 1,7 Milliarden Franken, bereinigt erreichte er 1,8 Milliarden Franken.

ys/ra

(AWP)