Demnach soll Novartis mit dem Unternehmen bereits Gespräche geführt und eine vertiefte Prüfung eingeleitet haben. Medicines Co. führt dem Bloomberg-Bericht zufolge ein vielversprechendes Cholesterol im Produktportfolio und ist an der Börse in New York mit rund 4,7 Milliarden US-Dollar bewertet.

Novartis selbst erklärte gegenüber AWP, man kommentiere Spekulationen nicht.

(AWP)