BMW baut digitale Technik in der Logistik aus

Der Autohersteller BMW setzt in der Logistik zunehmend auf digitale und autonome Technik. Am Freitag stellte das Unternehmen einige Neuerungen im Werk in Regensburg vor. Die Ideen hierfür würden von einem firmeninternen Entwicklerteam ausgearbeitet, in der Praxis getestet, vom TÜV geprüft und gegebenenfalls in der täglichen Produktion eingesetzt, sagte ein Sprecher.