BMW bringt Gemeinschaftsunternehmen für E-Mini aus China unter Dach und Fach

Der Autobauer BMW hat sein geplantes Gemeinschaftsunternehmen für den Bau des neuen Elektro-Mini in China unter Dach und Fach gebracht. Die Münchener unterzeichneten am Dienstag eine entsprechende Vereinbarung mit dem chinesischen Autobauer Great Wall Motor, wie BMW in München mitteilte. Die Gründung des Joint Ventures stehe noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigung, angesiedelt werden soll es in der Provinz Jiangsu nördlich von Shanghai. Das neue Unternehmen soll auch für Great Wall elektrische Fahrzeuge herstellen.