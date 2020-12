BMW -Chef Oliver Zipse wird 2021 Präsident des europäischen Autoindustrieverbands ACEA. Der deutsche Manager übernimmt die Position von Fiat-Chrysler-Chef Michael Manley, wie der Verband am Montag in Brüssel mitteilte. Zipse will sich demnach in Brüssel unter anderem für den EU-weiten Bau von Ladestationen für Elektroautos einsetzen. Die turnusmässige Amtszeit ist ein Jahr, eine Verlängerung auf zwei Jahre möglich. In dem Verband sind neben den grossen einheimischen Autokonzernen auch die europäischen Ableger von Ford , Honda , Hyundai und Toyota Mitglied organisiert./cho/DP/eas