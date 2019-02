BMW in Dingolfing plant 2000 Stellen im E-Motor- und Batteriebau

BMW will im Werk Dingolfing in Niederbayern bis zu 2000 Arbeitsplätze in der E-Mobilität schaffen. Das Werk baut Batterien und Elektromotoren für Hybrid- und E-Autos auch für die anderen BMW-Werke. Werksleiterin Ilka Horstmeier kündigte am Mittwoch an, die Zahl der Mitarbeiter in diesem Segment durch Umqualifizierung und Neueinstellungen von 600 auf bis zu 2000 zu erhöhen.