BMW eröffnet in Mexiko neues Werk für die 3er-Reihe

Der Autobauer BMW hat in San Luis Potosí sein erstes Werk in Mexiko eröffnet. "Von hier aus liefern wir die BMW 3er Limousine an Kunden weltweit", sagte Produktionsvorstand Oliver Zipse am Donnerstag. Die Münchner investierten mehr als eine Milliarde US-Dollar in den Bau der Fabrik in Zentralmexiko. Auf dem 300 Hektar umfassenden Gelände sollen 2500 Mitarbeiter jährlich bis 175 000 Fahrzeuge fertigen. "Wir sind hier, um zu bleiben", sagte der Leiter des neuen Werkes, Hermann Bohrer.