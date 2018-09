BMW-Händler sehen noch keine Engpässe für Kunden

Die BMW -Vertragswerkstätten geben für die drei Millionen BMW-Fahrer in Deutschland erst einmal Entwarnung: Obwohl die meisten Vertragshändler den vom Autokonzern vorgelegten neuen Vertrag ablehnen und der alte am Sonntag ausläuft, drohe so bald noch keine Lücke in der Ersatzteilversorgung. "Für klassische Verschleissteile gibt es kein Problem", sagte der Präsident des deutschen BMW-Händlerverbands, Peter Reisacher, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Bei uns liegen über 150 Millionen Ersatzteile vorrätig." Ausserdem könnten die Händler auch passende Bauteile von Bosch oder anderen Herstellern einbauen.