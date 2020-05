Der Autobauer BMW kappt wegen der Coronavirus-Pandemie seinen Ausblick auf die Geschäftsaussichten im Kerngeschäft. Die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in zahlreichen Märkten hielten länger an als Mitte März absehbar, hiess es vom Dax -Konzern am Dienstagabend in München. Besonders stark dürften sich die Auswirkungen voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 zeigen.