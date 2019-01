Der Autobauer BMW kommt beim Verkauf von Elektroautos weiter voran. Im vergangenen Jahr lieferten die Münchener 142 617 Elektroautos der Marken BMW und Mini an die Kunden aus und damit gut 38 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in München mitteilte. "Mit mehr als 140 000 E-Fahrzeugen haben wir 2018 erneut unser ambitioniertes Ziel erreicht", sagte BMW-Chef Harald Krüger. Bis Ende dieses Jahres will BMW insgesamt 500 000 elektrifizierte Fahrzeuge auf den Strassen haben, wie Krüger frühere Angaben bestätigte.