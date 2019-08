Der Autobauer BMW bekommt die schwache Autokonjunktur weiter zu spüren. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sackte im zweiten Quartal um ein Fünftel auf 2,2 Milliarden Euro ab, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Das war in etwa von Analysten so erwartet worden.