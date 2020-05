BMW senkt Ausblick in Kernsparte - Stellen sollen wegfallen

(Ausführliche Fassung) - Der Autobauer BMW hat wegen der Coronavirus-Pandemie seinen Ausblick im Kerngeschäft gesenkt und will nun die Zahl der Mitarbeiter reduzieren. Wie bei den Rivalen Volkswagen und Daimler verdüstern sich damit auch bei den Münchenern die ursprünglichen Aussichten für die Geschäfte im laufenden Jahr. Die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in zahlreichen Märkten hielten länger an als bei Vorlage der Prognose Mitte März absehbar, hiess es vom Dax -Konzern am Dienstagabend. Besonders stark dürften sich die Auswirkungen voraussichtlich im laufenden zweiten Quartal 2020 zeigen.