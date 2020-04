BMW sieht wachsende Gefahr und achtet auf Liquidität

Die Corona-Krise setzt dem Autobauer BMW zu. Vorstandschef Oliver Zipse sagte am Freitag in einem hausinternen Interview: "Ich will die Lage nicht kleinreden. Eine so ernste Situation kann selbst grosse Unternehmen in existenzielle Gefahr bringen - denn die Handelsbetriebe stehen ausserhalb von China praktisch still." Absolute Priorität für den Konzern habe jetzt die Sicherstellung von Liquidität.