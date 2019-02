BMW startet dank China mit kleinem Verkaufsplus ins Jahr

Der Autobauer BMW ist beim Autoverkauf dank China etwas besser in das neue Jahr gestartet. Allerdings haben die Münchener auch nach dem ersten Monat weiter einen Rückstand auf den Erzrivalen Mercedes-Benz von Daimler . Von der Stammmarke verkaufte BMW im Januar 149 616 Autos und damit 0,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in München mitteilte.