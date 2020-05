BMW strafft wegen Corona-Krise Investitionen - Aussichten verdüstert

Finanzchef Nicolas Peter sagte, dass BMW in diesem Jahr die Investitionen von 5,7 Milliarden auf unter 4 Milliarden Euro drücken will. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation werden wir einige Projekte verschieben oder noch einmal auf den Prüfstand stellen", erklärte er. In der Corona-Krise hat die Kassenlage für die Autobauer besondere Bedeutung, damit bei weiterlaufenden Kosten nicht irgendwann das Geld ausgeht, wenn kaum Autos gekauft werden. An der geplanten Dividende von 2,50 Euro je Stammaktie rüttelte BMW aber zunächst nicht.

Die BMW-Aktie verlor zum Handelsauftakt fast drei Prozent. Ein Händler meinte, die Aussichten hätten sich mit der Prognosesenkung stark verdüstert. RBC-Analyst Tom Narayan wandte ein, dass am Markt auch bisher schon mit Ergebnissen gerechnet worden war, die am unteren Ende der alten Prognosespanne im Autogeschäft lagen. Gleichwohl dürften sich die Schätzungen am Markt weiter eintrüben. Jefferies-Experte Philippe Houchois sprach von einer schwachen Profitabilität im Autogeschäft.

Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten trotz der um rund ein Fünftel gesunkenen Autoverkäufe überraschend um 3,5 Prozent auf 23,3 Milliarden Euro, was an internen Verrechnungen lag. Weil das Volumen von Finanzierungsverträgen mit dem gesunkenen Autoverkauf vor allem in den USA zurückging, ergaben sich deutliche Abweichungen interner Verrechnungen zwischen der Autosparte und den Finanzdienstleistungen im Vergleich mit dem Vorjahreswert, wie ein Sprecher sagte.

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte ebenfalls wegen der Rückstellung vor einem Jahr bei 1,38 Milliarden Euro auf mehr als das Doppelte. Dennoch erzielte BMW im Kerngeschäft mit Autos nur eine operative Marge von 1,3 Prozent - am Vorabend hatte der Konzern hier bereits die Prognose für das Gesamtjahr auf 0 bis 3 Prozent gesenkt. Die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in zahlreichen Märkten hielten länger an als bei Vorlage der Prognose Mitte März absehbar, hiess es. Besonders stark dürften sich die Auswirkungen voraussichtlich im laufenden zweiten Quartal zeigen.

Zudem hatte BMW-Chef Oliver Zipse den Sparkurs verschärft und angekündigt, dass dieses Jahr mit weniger Mitarbeitern bestritten werden soll. "Die Situation bleibt ernst", sagte er. Bisher hatte das Unternehmen noch eine weitgehend stabile Mitarbeiterzahl im Auge. Insgesamt soll im Konzern die Zahl leicht sinken, hiess es am Dienstagabend. "Leicht" heisst bei BMW zwischen einem und fünf Prozent. Bei nach neuer Zählweise rund 126 000 Mitarbeitern Ende 2019 bedeutet das, dass zwischen rund 1300 und 6300 Stellen wegfallen könnten. Konkrete Zahlen nannte BMW zunächst allerdings nicht.

Im schon vor Corona angestossenen Sparprogramm, das bis Ende 2022 insgesamt rund 12 Milliarden Euro einspielen soll, war bislang von Stelleneinsparungen keine Rede gewesen. Stattdessen sollte die Entwicklungszeit neuer Modelle verkürzt und die Angebotsvielfalt eingedampft werden. BMW will nach eigenen Angaben durch natürliche Fluktuation frei werdende Stellen nutzen, um den Personalabbau hinzukriegen. In Deutschland beschäftigt BMW 90 000 Mitarbeiter. Im April waren 31 000 von ihnen in Kurzarbeit.

Auch für die weiteren Sparten, den Motorradbau und die Finanzdienstleistungen, hatte BMW am Vorabend die Geschäftsaussichten etwas schwächer beurteilt als bisher.

Wegen der Pandemie hatte BMW seine Werke zunächst in China, dann in Europa und Nordamerika heruntergefahren. Der Absatz sank im ersten Quartal um 21 Prozent auf 477 000 Autos. BMW fährt seine Produktion zwar schrittweise wieder hoch, aber inzwischen "zeigt sich, dass sich die Absatzsituation in wichtigen Märkten nicht nach einigen Wochen wieder normalisiert". Die Erholung werde länger dauern als zunächst geplant und "die gesamte Automobilindustrie auf mittlere Sicht beeinträchtigen", teilte der Autokonzern mit. Die Verkaufszahlen erwartet BMW dieses Jahr deutlich unter dem Vorjahresniveau./men/rol/niw/jha/

(AWP)