BMW sucht Carsharing-Partner in China und USA

BMW und Mercedes hatten im März vereinbart, ihre Carsharing- und Mobilitätsdienste wie Car2Go, Drive, Now oder MyTaxi zusammenzulegen. "In China oder in den USA könnte es einen Partner geben, wir schliessen andere Partner nicht aus", sagte Schwarzenbauer. "Grösse ist in diesem Geschäft wichtig."

Daimler-Grossaktionär Li Shufu, dem in China der Autobauer Geely und der Fahrdienst-Anbieter Cao Cao gehören, hatte kürzlich in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" dazu aufgerufen, "umfangreiche Allianzen" in der Autoindustrie auszuloten. Cao Cao ist in China mit 10 Millionen Kunden bereits sehr erfolgreich.

Das Mobilitätsangebot von Mercedes und BMW sei heute schon breiter als das aller Konkurrenten, sagte Schwarzenbauer. Bis 2025 wolle der BMW-Konzern insgesamt 100 Millionen Kunden haben. Mit allen Diensten kommt das Gemeinschaftsunternehmen von Daimler und BMW heute auf annähernd 40 Millionen Kunden, vornehmlich in Europa./rol/DP/edh

(AWP)