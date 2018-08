Der deutsche Autobauer BMW macht auf dem US-Markt weiterhin keine grossen Sprünge. Im Juli schrumpfte der Absatz des Konzerns belastet von der Zweitmarke Mini im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent auf 26 278 Neuwagen. Das teilte das Dax -Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Woodcliff Lake (New Jersey) mit.