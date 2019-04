BMW und Microsoft stellen offene Fertigungs-Plattform vor

(Ausführliche Fassung) - BMW und Microsoft wollen mit einer offenen Plattform die Integrationen vernetzter Maschinen in der Produktion einfacher machen. Heute gebe es zwar Standards dafür, "aber das ist dann noch lange nicht so ausgereift, dass man automatisch eine Anlage anschliessen kann", sagte BMW-Manager Alexander Angebrandt am Dienstag. So müsse man zum Beispiel für die Integration von Industrierobotern individuell mit einzelnen Anbietern der Technik arbeiten. Mit der neuen Plattform sollen neutrale Lösungs-Vorlagen dafür in der Cloud vorgehalten werden.