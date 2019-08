BMW verkauft im Juli etwas mehr Autos - Mercedes vergrössert aber Vorsprung

Der Autobauer BMW verliert trotz kleinem Verkaufsplus im Juli an Boden gegenüber dem Rivalen Mercedes-Benz. BMW setzte im Vormonat von der Stammmarke weltweit 157 062 Autos ab und damit 1,6 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie der Dax -Konzern am Dienstag in München mitteilte. Ohne ein kräftiges Plus in China wäre der Absatz aber zurückgegangen. In dem wichtigsten Einzelmarkt der deutschen Autobauer verkaufen sich die Premiumautos trotz Marktschwäche weiter gut, BMW hat vor allem auch seine Produktion im Land ausgeweitet.