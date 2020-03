BMW-Vorstandsumbau geht weiter - Weber übernimmt von Fröhlich

(Ausführliche Fassung) - Der Autobauer BMW besetzt auch das wichtige Entwicklungsressort neu. Der derzeitige Entwicklungschef Klaus Fröhlich gehe mit Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand, Anfang Juli übernehme Frank Weber (53) das Ressort, beschloss der Dax-Konzern am Donnerstag in seiner Aufsichtsratssitzung. Weber ist bisher in der Entwicklung für die grossen Baureihen wie den 7er-BMW zuständig. Aufsichtsratschef Norbert Reithofer sprach laut Mitteilung von einem "sehr kompetenten Nachfolger" für Fröhlich. Zuvor hatte das "Manager-Magazin" über die Personalie berichtet.