BMW will Batteriezellen auch in den USA kaufen

BMW will sämtliche Batteriezellen für seine Elektro-Autos künftig jeweils vor Ort einkaufen - das heisst in Europa für die europäischen Autowerke, in Asien für die asiatischen "und in absehbarer Zeit auch in den USA", sagte Einkaufsvorstand Andreas Wendt vor Journalisten in München. Für die jüngste Generation des E-Antriebs habe BMW jetzt einen vierten Zelllieferanten in China gewonnen und mache sich damit unabhängiger von einzelnen Anbietern.