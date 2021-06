BMW will Emissionen über ganze Lieferkette in China reduzieren

Zur Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstosses strebt BMW auf seinem grössten Markt in China weitreichende Ziele für die gesamte Lieferkette an. Wie der China-Chef Jochen Goller am Donnerstag auf einer BMW-Konferenz zu Nachhaltigkeit in Peking ankündigte, will der Münchner Autobauer die Emissionen zusammen mit seinen Zulieferern über die ganze Beschaffungskette bis 2030 um 20 Prozent verglichen mir 2019 verringern.