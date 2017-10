Die französische Grossbank BNP Paribas hat im dritten Quartal wie die Konkurrenz mit der Flaute an den Kapitalmärkten gekämpft. Die Erträge gingen wegen eines schwachen Geschäfts an den Finanzmärkten zurück und der Gewinn stieg nur dank des Börsengangs der indischen Lebensversicherungstochter. Der Überschuss sei um acht Prozent auf 2,04 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Dienstag in Paris mit.