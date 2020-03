Bobst reduziert Produktion an mehreren Standorten

Daher werde die Produktion auf ein Niveau reduziert, das es noch erlaubt, Teile und Dienstleistungen bereitzustellen, ohne die Sicherheit der Mitarbeiter zu gefährden, schreibt der Hersteller von Kartonverpackungsmaschinen am Freitag in einer Mitteilung. Bobst überwache die technischen Servicezentren weiterhin genauestens Land für Land, um die Geschäftskontinuität der Kunden auf dem höchstmöglichen Niveau zu gewährleisten.

Der Standort Bobst Lyon habe am Vortag um 08:00 Uhr sein minimales Produktionsniveau erreicht. Die Standorte Bobst Mex und Bobst Grenchen würden heute Freitag, 20. März 2020, um 16.00 Uhr in die Mindestproduktion übergehen. Dies gelte für mindestens zwei Wochen. Die Entwicklung werde in allen Ländern täglich bewertet.

