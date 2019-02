Beim Verpackungsmaschinenhersteller Bobst kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Patrice Bula habe sich nach zwei Jahren als Mitglied des Gremiums und des Revisionsausschusses entschieden, sich an der nächsten Generalversammlung am 4. April 2019 wegen anderweitiger Verpflichtungen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung zu stellen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.