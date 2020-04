Boddenberg soll Fraport-Aufsichtsrat führen - Hauptversammlung online

Hessens neuer Finanzminister Michael Boddenberg soll künftig den Aufsichtsrat des Flughafenbetreibers Fraport AG leiten. Der 60 Jahre alte CDU-Politiker soll bei der Hauptversammlung am 26. Mai zunächst in das Gremium gewählt und dann als Nachfolger des ausscheidenden Karlheinz Weimar vorgeschlagen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.