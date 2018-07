Boeing soll sich Embraers Verkehrsflugzeug-Geschäft einverleiben

(Ausführliche Fassung) - Der Konkurrenzkampf von Boeing und Airbus um die Vorherrschaft am Himmel wird künftig wohl auch bei kleineren Maschinen ausgefochten. Der US-Flugzeugbauer Boeing will sich die Regionaljets seines brasilianischen Rivalen Embraer einverleiben. In einem Milliardendeal soll der US-Konzern dazu die Mehrheit an Embraers Verkehrsflugzeug-Sparte übernehmen, wie beide Seiten am Donnerstag in Chicago und Sao Paulo mitteilten. Zuvor hatte sich Airbus bereits mit Embraers kanadischem Rivalen Bombardier verbündet.