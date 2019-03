Boeing stellt Update für umstrittene Steuerungs-Software MCAS vor

Der US-Luftfahrtriese Boeing hat ein dringend erwartetes Update seiner nach zwei Flugzeugabstürzen in die Kritik geratenen Steuerungs-Software MCAS vorgestellt. Der Konzern präsentierte das überarbeitete Programm an diesem Mittwoch vor mehr als 200 Piloten, Technikern und Regulierern in seinem Werk in Renton nahe Seattle im US-Bundesstaat Washington. Das Update muss allerdings noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.