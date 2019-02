Der US-Flugzeugbauer Boeing hat in Grossbritannien einen prestigeträchtigen Auftrag erhalten. Die British-Airways-Mutter IAG hat sich bei einer Grossbestellung für Flugzeuge des US-Konzerns gegen Airbus entschieden. Die Briten bestellen insgesamt 18 Boeing-Flieger des Typs 777-9, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Der Wert des Auftrags liegt rechnerisch bei acht Milliarden US-Dollar - allerdings sind bei Grossbestellungen Rabatte üblich.