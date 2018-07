Boeing übernimmt Mehrheit an Embraers Verkehrsflugzeug-Geschäft

Der US-Flugzeugbauer Boeing soll die Mehrheit am Verkehrsflugzeuggeschäft seines brasilianischen Rivalen Embraer übernehmen. Beide Unternehmen haben sich grundsätzlich auf die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens im Wert von 4,75 Milliarden US-Dollar (4,1 Mrd Euro) geeinigt, wie sie am Donnerstag in Chicago und Sao Paulo mitteilten. Der weltgrösste Flugzeughersteller aus den USA soll mit 80 Prozent die Mehrheit an dem Joint Venture halten, das auch das Service-Geschäft umfasst.