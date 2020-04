Boeing verlängert Produktionstopp im Bundesstaat Washington

(Update) - Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing unterbricht die Arbeit in seinen Werken in der Region Puget Sound und Moses Lake im Bundesstaat Washington aufgrund der Coronavirus-Krise für unbestimmte Zeit. Dieser Schritt hänge unter anderem mit der Ausbreitung von Covid-19 in der Region und Unterbrechungen bei den Lieferketten zusammen, teilte Boeing in der Nacht zu Montag mit. Während der Schliessung würden weitere Massnahmen zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter umgesetzt.