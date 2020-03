Mittlerweile werden die Kurstableaus von der Farbe Rot dominiert. Damit erweisen sich die äusserst freundlichen Vorgaben der Wall Street als Makulatur. Dort hatten Milliarden-Hilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Eindämmung der Corona-Epidemie die Kurse angetrieben.

Die Anleger in Europa seien dann doch wieder vorsichtiger geworden, erklärten Marktbeobachter. Man sorge sich, ob die Gewinne auch gehalten werden können, hiess es mit Blick auf die Coronakrise. So sind in den stark betroffenen Ländern Südkorea und Italien die Infektionszahlen weiter gestiegen. In China selbst zieht die Ansteckungsrate sogar wieder an und Kalifornien hat den Notstand ausgerufen. Auch die Schweiz hat ihren ersten Coronavirus-Todesfall. Gleichzeitig berichten immer mehr Unternehmen von Einbussen.

Der SMI sinkt bis 11.10 Uhr 0,91 Prozent auf 10'157,71 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte einschliesst, büsst 1,08 Prozent auf 1'540,56 und der breite SPI 1,01 Prozent auf 12'357,01 Zähler. Bei den Blue Chips kommen auf 27 Verlierer nur 3 Gewinner.

Banken-Aktien verlieren stark

Ganz weit hinten reihen sich die Bankwerte ein: Credit Suisse verlieren 2,9 Prozent, Julius Bär 2,7 Prozent und UBS 2,2 Prozent. Das schlagende Argumente für die Verkäufe lautet seit dem späten Dienstag: Die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen werfen ungefähr noch ein Prozent ab. Tiefe Renditen bedeuten auch tiefere Einnahmen für die Banken.

Verkauft werden auch die Versicherer Swiss Life (-1,7 Prozent) und Zurich (-1,5 Prozent). Letzterer hatte im frühen Handel noch von einer Ersteinstufung "Buy" durch den bei Berenberg neu zuständigen Analysten profitiert.

Schwer haben es auch Zykliker wie Adecco (-2,3 Prozent) nach einer Abstufung durch JPMorgan auf "Neutral" sowie Schindler (-1,6 Prozent). Beim Aufzug- und Rolltreppenhersteller ist die Rede von einem sehr vorsichtigen Tenor des Managements bei einem Analystentreffen. Das Management gehe davon aus, dass der Coronavirus-Ausbruch den Jahresumsatz um 200 bis 500 Millionen Franken schmälern könnte.

Defensive helfen nur bedingt

Die defensiven Schwergewichte helfen dem SMI nur bedingt: Dabei schneiden die Pharmawerte Novartis (-0,5 Prozent) und Roche (-0,4 Prozent) etwas besser ab als Nestlé (-1,0 Prozent). Pharmawerte profitieren vom Aufschwung des demokratischen Präsidenschaftskandidaten Joe Biden. Dieser fordert "Obamacare" auszuweiten, anstatt die private Versicherung abzuschaffen, wie sein Widersacher Bernie Sanders vorgeschlagen hat.

Im Plus halten sich nur einige wenige Gewinner des bisherigen Jahres wie Lonza (+0,4 Prozent), Sonova (+0,3 Prozent) und Alcon (+0,2 Prozent).

Im breiten Markt stehen SIG Combibloc (-0,5 Prozent auf 14,72 Fr.) im Fokus. Dort hatte der Grossaktionär Onex ein fast 12 Prozent grossen Aktienpaket an institutionelle Investoren verkauft. Mit 14,20 Franken wurden die Anteile mit einem Abschlag von 4 Prozent zu gestrigen Schlusskurs losgeschlagen.

Stadler verfehlt Ziele

Nach Zahlen sinken Stadler Rail 5,2 Prozent. Der Bahnbauer hat mit seinem ersten Abschluss als kotierte Gesellschaft die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt. Auch Ascom sacken nach Zahlen ab um 5,2 Prozent ab.

Ein deutliches Kursplus zeigen hingegen Kardex (+5,9 Prozent) nach Zahlen und die LM Group (+2,6 Prozent). Der Onlinereise-Anbieter spricht mit Private Equity über eine mögliche Übernahme. Und beim Baukonzern Implenia (+1,0 Prozent) hat ein Grossaktionär seinen Anteil deutlich aufgestockt.

Die angeschlagene Airline-Branche strahlt auch auf den Reisedetailhändler Dufry (-5,0 Prozent) und den Flughafen Zürich (-1,6 Prozent) aus. Zuletzt hat der britische Regionalflieger Flybe mit sofortiger Wirkung seinen Flugbetrieb eingestellt.

