Obwohl die Konjunkturzahlen mehrheitlich schlecht ausfielen und die geopolitischen Spannungen steigen, zeigten sich die Anleger gut gestimmt. Sie hofften, dass mit den angekündigten Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen die Wirtschaft bald wieder Tritt fasse, heisst es am Markt. Zusätzlich Mut machen laut einem Marktexperten robuste Exportdaten aus China.

Nach sehr schwachen Zahlen aus der deutschen Industrieproduktion und dem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Schweiz und verhaltenen Geschäftsprognosen blickten die Marktteilnehmer nun gespannt der Veröffentlichung der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe am Nachmittag entgegen. Am Vortag hatte die Arbeitsagentur ADP über den Abbau von mehr als 20 Millionen Arbeitsplätzen im April berichtet. Dies war angesichts der vielen schwachen Zahlen im Markt aber als nicht Überraschung aufgenommen worden.

Der SMI steigt um 11.15 Uhr um 0,1 Prozent auf 9584 Punkte. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Werte enthalten sind, gewinnt 0,4 Prozent auf 1397 und der breite SPI 0,2 Prozent auf 11'941 Punkte. 22 der 30 SLI-Titel legen zu, und 8 geben nach.

Starkes Plus bei AMS

Den stärksten Anstieg verbuchen AMS (+4,2). Händler verweisen auf den Zwischenbericht von Osram, der weitere Deckungskäufe ausgelöst habe. Der Lichtkonzern hat zwar erneut einen Verlust von 39,3 Millionen Euro eingefahren, konnte aber den Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 56,7 Prozent eindämmen. Osram steht kurz vor der Übernahme durch AMS.

Dahinter folgt der Augenheilmittelkonzern Alcon (+3,1 Prozent), der laut Händlern davon profitiere, dass Mitglieder der Geschäftsleitung gekauft haben. Mit Vifor (+1,2 Prozent) und Sonova (+1,2 Prozent) erfreuen sich weitere Gesundheitswerte steigender Kurse.

Gesucht sind zudem die Technologietitel Logitech (+1,6 Prozent) und Temenos (+1,6 Prozent). Auch andere Zykliker wie LafargeHolcim (+0,9 Prozent), SGS (+1,4 Prozent) und Geberit (+0,7 Prozent) ziehen an.

Im Aufwind sind ausserdem die Anteile von Swatch (+1,0 Prozent) und Richemont (+1,1 Prozent). Die Händler positionierten sich in den stark gefallenen Papieren der Luxusgüterhersteller, heisst es. Richemont wird kommende Woche über den Geschäftsverlauf informieren. Dabei gebe es Spekulationen über die Dividende, sagte ein Händler.

Konferenz schürt Erwartungen an Roche

Uneinheitlich sind die Schwergewichte. Während der Lebensmittelmulti Nestlé (+0,9 Prozent) steigt, büsst der Genussschein von Roche (-0,9 Prozent) wegen Gewinnmitnahmen an Wert ein. Auch Novartis (-0,6 Prozent) sind schwächer. Roche sind im laufenden Jahr um 10 Prozent gestiegen, während Novartis seitdem fast ebenso viel verloren haben. Roche werden weitere Kursgewinne zugetraut. Der Pharmakonzern will nämlich an der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (Asco), die vom 29 bis 31. Mai virtuell stattfindet, neue Daten zu 19 Krebs-Medikamenten präsentieren.

Schwächer sind mit Lonza (-0,1 Prozent) und Swisscom (-0,9 Prozent) weitere Vertreter aus dem defensiven Lager.

Die Aktien der Credit Suisse, die am Berichtstag ex-Dividende gehandelt werden, verlieren 0,9 Prozent bzw. 7,4 Rappen. Die Bank äussert sich in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht vorsichtig wegen der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen auf das eigene Geschäft seien weiter mit hohen Unsicherheiten behaftet. Die Papiere von Rivale UBS ziehen dagegen um 0,5 Prozent an.

Kurssprung bei Molecular Partners

Am breiten Markt fallen Molecular Partners mit einem Kurssprung um 13 Prozent auf. Das Biotechunternehmen hat einen wichtigen Schritt in der Bekämpfung des Coronavirus gemacht. So haben sich die DARPin-Kandidaten des Unternehmens bei Versuchen im Reagenzglas als sehr potent erwiesen und eine robuste antivirale Aktivität gezeigt.

Zwei potente Wirkstoffkandidaten - Wird die Molecular-Partners-Aktie zur heissen «Corona-Wette»? https://t.co/iC88txicR8 pic.twitter.com/cWcimbwWWr — cash (@cashch) May 7, 2020

Die Aktien des Haustechnikspezialisten Meier Tobler (-5,8 Prozent auf 11,30 Fr.) stehen unter Druck. Hauptaktionär Silvan Meier hat das gesamte Aktienpaket vom bisher zweitgrössten Aktionär, dem britischen Baukonzern Ferguson, übernommen.

Er will die Aktien indes nicht alle selbst behalten. Alle übrigen Aktionäre sollen Bezugsrechte zum Erwerb weiterer Aktien erhalten. Dabei wird je Aktie ein Bezugsrecht für eine zusätzliche Aktie zum Preis von voraussichtlich 8,90 Franken gewährt.

(AWP)